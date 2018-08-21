ماذا قال محمد صلاح للاعبي كريستال بالاس بعد ضربة جزاء ليفربول؟

كشف الصربي لوكا ميليفوغيفتش لاعب فريق كريستال بالاس عن الحديث الذي دار بين النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول واللاعبين بعد ضربة جزاء، بأنه طلب منه تبليغ الحكم بكونها ليست صحيحة.

وقال اللاعب الصربي في تصريحات نشرتها ” صن “:” قلت له أخبر الحكم أنها ليست ضربة جزاء، وقال لي لا، إنها ضربة جزاء.”

وأضاف:” من وجهة نظره أيضًا كانت ضربة جزاء.”

وأكد المدافع الصربي أن ساخو لم يلمس الجناح المصري، وأنه متأكد أنها ليست ضربة جزاء.

ورفض قائد فريق كريستال بالاس اتهام النجم المصري بالتمثيل، وأكد أن هناك خلافًا حول اللقطة بين وجهة نظره ووجهة نظر الحكم الذي أكد أنها ضربة جزاء.

وأشاد لوكا ميليفوغيفتش بحكام الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكد أنهم ليسوا في حاجة لحكم الفيديو للمساعدة وقال:” من وجهة نظري لا حاجة لحكم الفيديو في هذا الدوري، البلد تمتلك أفضل الحكام في العالم، وليسوا في حاجة لمساعدة.