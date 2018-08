ديفيد بيكهام يفوز بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لجهوده الإنسانية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن ديفيد بيكهام قائد إنجلترا السابق سينال جائزة رئيس الاتحاد تكريمًا لمسيرته الحافلة وجهوده الإنسانية الكبيرة.

ووصف ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي بيكهام بأنه “رمز كروي حقيقي لجيله” بعد اختيار لاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق لنيل الجائزة في موناكو في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال تشيفرين في بيان “تكرم جائزة الرئيس الجهود الرائعة والاحترافية الممتازة والإمكانات الفردية النموذجية”.

وأضاف “لقد اخترت ديفيد بيكهام لينال جائزة هذا العام لأنه يعد سفيرًا عالميًا لكرة القدم ويروج للعبة ولقيمها في كل مكان في الكرة الأرضية”.

وتابع “أنقذت جهوده الإنسانية الحثيثة حياة الآلاف من الأطفال حول العالم ويجب الاحتفاء بذلك أيضًا. بيكهام هو رمز كروي حقيقي لجيله”.

