موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

قال ليون بالوجن مدافع برايتون آند هوف ألبيون، إن المواجهة أمام ليفربول يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستكون “أكثر قوة” من اللقاء السابق أمام مانشستر يونايتد.

وشارك بالوجن للمرّة الأولى في الدوري كبديل خلال الانتصار 3-2 على يونايتد يوم الأحد الماضي، ويتوقع لاعب ماينتس السابق أن يخوض اختبارًا أصعب في ملعب أنفيلد.

وقال بالوجن لوسائل إعلام بريطانية “مباراة ليفربول ستكون مختلفة تمامًا. ستكون المباراة أسرع وأكثر قوة”.

وأكد مدافع نيجيريا أنه تحدث إلى زملائه بخصوص إيقاع الدوري الإنجليزي، وكان يتوقع أن تكون المواجهة أمام يونايتد أسرع كثيرًا.

وأضاف بالوجن “لكنهم قالوا لي “هكذا تكون المباريات أمام يونايتد. هم يحبون الإبطاء من الإيقاع في بعض الأحيان”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.