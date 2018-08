ضربة جديدة لمانشستر سيتي.. الحارس كلاوديو برافو يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي (صورة)

أعلن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إصابة حارسه التشيلي كلاوديو برافو بقطع في وتر العرقوب (رباط صليبي) خلال تدريبات الفريق الإثنين.

وتمثل إصابة برافو ضربة جديدة لمانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا، بعد إصابة النجم البلجيكي كيفين دي بروين، وسيغيب عن الملاعب 3 أشهر.

وقال مانشستر سيتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تعرض كلاوديو برافو اليوم لإصابة في وتر العرقوب خلال التدريبات”.

وأضاف” خضع برافو لفحوصات بالأشعة بعد ظهر اليوم والتي أكدت إصابته بقطع في وتر العرقوب بقدمه اليسرى وسيتوجه لبرشلونة للخضوع للمزيد من الفحوصات الخميس المقبل”.

ويملك غوارديولا الآن حارسين فقط هما، الحارس الأول البرازيلي إيدرسون، ودانييل جريمشو، إذ أن مانشستر سيتي باع الحارسين جو هارت وآنغوس جان نهاية الموسم الماضي.

وانضم برافو البالغ من العمر 35 عامًا إلى مانشستر سيتي صيف العام 2016 قادمًا من برشلونة الإسباني، ويمتد عقده مع الفريق الإنجليزي حتى العام 2020.

ولعب برافو 44 مباراة لمانشستر سيتي، حافظ فيها على نظافة مرماه في 15 مباراة، واستقبل 44 هدفًا.

