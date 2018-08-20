مباراة ليفربول وكريستال بالاس.. محمد صلاح يتسبب بطرد لاعب المنافس بانطلاقته الصاروخية (فيديو)

تسبب النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، في حصول المدافع آرون وان لاعب كريستال بالاس، على البطاقة الحمراء، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سيلهرست بارك، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وانطلق محمد صلاح كالصاروخ نحو مرمى كريستال بالاس في هجمة مرتدة سريعة، لكن آرون وان عرقله بقوة قبل الوصول إلى المرمى، ليشهر حكم المباراة مايكل أوليفير البطاقة الحمراء مباشرة في الدقيقة 75.

ولم يسجل محمد صلاح أهدافًا اليوم لكنه تسبب في ركلة جزاء سجل منها جيمس ميلنر الهدف الأول قبل لحظات على نهاية الشوط الأول، كما صنع محمد صلاح الهدف الثاني.

وفاز ليفربول 2/0 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة إلى جانب مانشستر سيتي وتشيلسي وواتفود وتوتنهام وبورنموث وإيفرتون.