نادي ليفربول يخطف فوزًا شاقًا على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (فيديو)

خطف نادي ليفربول فوزًا شاقًا على منافسه كريستال بالاس، بنتيجة 2/0 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سيلهرست بارك.

وجاء هدف المباراة الأول قبل نهاية الشوط الأول بقليل، عبر جيمس ميلنر من ركلة جزاء، تسبب بها النجم المصري محمد صلاح.

وأضاف المهاجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 92 بمساعدة محمد صلاح من هجمة مرتدة.

وشهد الشوط الثاني طرد آرون وان-بيساكا في الدقيقة 75.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب مع أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وواتفود وتوتنهام وبورنموث وإيفرتون.

وكان ليفربول قد اكتسح ويستهام يونايتد 4/0 في الجولة الأولى.

– ???? هدف ليفربول الأول عن طريق جيمس ميلنر ..pic.twitter.com/sI3VjHkXBY — LFC MEDIA (@LFCMEDIA1) August 20, 2018