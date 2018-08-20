ماتيو كوفاسيتش يرفض فكرة العودة إلى ريال مدريد

أغلق لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش باب العودة إلى ناديه ريال مدريد، بعد انتقاله بنظام الإعارة إلى تشيلسي الإنجليزي لمدة موسم واحد.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية عن كوفاسيتش قوله إنه لا يريد العودة مجددًا إلى ريال مدريد، وإنه ينوي الاستمرار مع تشيلسي.

وقال كوفاسيتش: “أنا سعيد جدًا بالفوز على آرسنال، هذا هو الشيء الأكثر أهمية”.

وأضاف: “من الجيد لنا في تشيلسي أن نلعب بطريقة جيدة، هذا الأمر سهّل عليّ مهمة الاندماج في الفريق؛ إلا أنني لم أصل بعد إلى نسق المباريات المطلوب لأنني التحقت للتو بالفريق”.

وتابع كوفاسيتش قائلًا: “أعمل الآن بجد وأواصل التحسن بشكل مستمر وهذا هو المهم”.

وأوضح الدولي الكرواتي أنه من المهم بالنسبة له اللعب بشكل مستمر، مؤكدًا أن تشيلسي يريده والمدرب يريده ويثق به “هذا ما أريده حقًا، وكما قلت سابقًا أشعر أنني بخير وأريد السير على هذا المنوال”.

وشارك كوفاسيتش في 30 دقيقة في فوز تشيلسي 3/2 على آرسنال على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.