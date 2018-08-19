ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي وخسارة مانشستر يونايتد (صورة)

سجل مانشستر سيتي 6 أهداف ليحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 6/1 على ضيفه هيديرسفيلد تاون، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2018/2019.

وسجل النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 3 أهداف (هاتريك)، فيما سجل غابرييل جيسون هدفًا ودافيد سيلفًا هدفًا، في حين سجل تيرينس كونغولو هدفًا في مرمى فريقه ليفوز حامل لقب الموسم الماضي 6/1، ويحقق فوزه الثاني على التوالي، بعدما هزم آرسنال 2/0 في الجولة الأولى.

وشهدت الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي سقوطًا مفاجئًا لمانشستر يونايتد، وصيف الموسم الماضي، بعدما خسر 2/3 أمام مضيفه برايتون، كما فاز واتفورد 3/1 على بيرنلي في الجولة ذاتها.

ووجد مانشستر يونايتد نفسه متأخرًا 0/2 بعد أقل من 30 دقيقة، ليخسر فيما بعد 2/3.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، ليتصدر جدول الترتيب مبكرًا في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط في المركز العاشر.

كما يملك تشيلسي 6 نقاط، إلى جانب كل من واتفورد وتوتنهام وبورنموث.

وتختتم منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، الإثنين، عندما يحل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضيفًا على كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك.