مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

سقط مانشستر يونايتد 2/3 أمام برايتون في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبادر غلين موراي بالتسجيل بهدف رائع في مرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا، بعد مرور 24 دقيقة.

وفاجأ شان دوفي مانشستر يونايتد بهدف ثانٍ، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 29.

ونجح المهاجم البلجيكي في تقليص الفارق إلى هدف، بعدما سجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 34 بضربة رأس..

لكن برايتون أعاد الفارق إلى هدفين، بعدما سجل باسكال غروز الهدف الثالث لبرايتون من ركلة جزاء، عقب عرقلته من إريك بايلي في الدقيقة 44.

وحصل مروان فيلايني على ركلة جزاء بعد عرقلته من شان دوفي، ليسددها بول بوغبا في الدقيقة 95.

ورفع برايتون رصيده إلى 3 نقاط في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط أيضًا في المركز الحادي عشر.

هدف اليونايتد الأول HD “لوكاكو ”

مان يونايتد 1 ⁠× 2 برايتون

حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/fm3qogz06q — صـقـر أهـدافS8R (@S8R_HD93) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

هدف برايتون الثالث HD

مان يونايتد 1 ⁠× 3 برايتون

حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/dqBa120bV8 — صـقـر أهـدافS8R (@S8R_HD93) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

هدف اليونايتد الثاني HD “بوغبا ”

مان يونايتد 2 ⁠× 3 برايتون

حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/zW8FllhXxR — صـقـر أهـدافS8R (@S8R_HD93) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

وسجل آندري غراي هدفًا في الدقيقة الثالثة، ثم عادل جيمس تاركوفسكي لبيرنلي في الدقيقة السابعة.

وتقدم تروي دييني لواتفورد مجددًا في الدقيقة 48، ثم أضاف ويل هيوز الهدف الثالث في الدقيقة 51.