رافائيل بنيتيز يتلقى عرضًا ضخمًا من الدوري الصيني

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن المدرب الإسباني رافائيل بنيتيز مطلوب من فريق تيانغين غوانغيان الصيني في الصيف المقبل بعد نهاية عقده، ومستعد لتقديم عرض ضخم يبلغ حوالي 33 مليون يورو في العام.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن الفريق الصيني، الذي يحتل حاليًا المركز الثاني عشر في الدوري الصيني الممتاز، وقريب من مناطق الهبوط، يرغب في بناء فريق ينافس على القمة في الدوري الصيني، ودوري أبطال آسيا الذي يلعب ربع نهائي النسخة الحالية.

وتأتي رغبة الفريق الصيني في التعاقد مع المدرب السابق لريال مدريد، وليفربول، ونابولي، وإنتر ميلان، وتشيلسي، في ظل علاقته السيئة مع ملّاك فريق نيوكاسل بسبب سياسة التعاقدات، حيث رفضت أغلب مطالبه هذا الصيف.

وفاز بنيتيز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، كما يعتبر ابن مدرسة ريال مدريد، حيث بدأ مسيرته التدريبية رغم فشله برفقة الفريق الأول بداية موسم 2015/2016، إذ أُقيل من منصبه وعوّضه الفرنسي زين الدين زيدان.