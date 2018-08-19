أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون.. زملاء بول بوغبا يتأخرون 2/3 (فيديو)

صعق برايتون منافسه مانشستر يونايتد بهدفين في أقل من نصف ساعة، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول لبرايتون عبر لاعبه غلين موراي بمساعدة من زميله سولومون مارش في الدقيقة 27.

وبعد دقيقتين أضاف شان دوفي الهدف الثاني لبرايتون أنتوني كونكارت.

ونجح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في تقليص النتيجة إلى 1/2 بهدف في الدقيقة 34.

وحصل برايتون على ركلة جزاء بعد عرقلة من إريك بايلي على باسكال غروز، ليسددها اللاعب نفسه ويعلن الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 44.

وحصل مروان فيلايني على ركلة جزاء بعد عرقلته من شان دوفي ليسددها بول بوغبا في الدقيقة 95.

وتمثل النتيجة ضربة لمانشستر يونايتد الذي يسعى لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن الفريق منذ موسم 2012/2013.

وينتظر أن يجري البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عديد التغييرات في الشوط الثاني على أمل تعديل النتيجة وتحقيق الفوز.

وكان مانشستر يونايتد قد افتتح منافسات الدوري للموسم 2017/2018 بالفوز 2/1 على ليستر سيتي.

هدف اليونايتد الأول HD “لوكاكو ”

مان يونايتد 1 ⁠× 2 برايتون

حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/fm3qogz06q — صـقـر أهـدافS8R (@S8R_HD93) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

هدف برايتون الثالث HD

مان يونايتد 1 ⁠× 3 برايتون

حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/dqBa120bV8 — صـقـر أهـدافS8R (@S8R_HD93) ١٩ أغسطس ٢٠١٨