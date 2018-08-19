لاعب في الدوري الإنجليزي يغتصب عارضة فرنسية بعد تخديرها

ادعت عارضة أزياء فرنسية أنها تعرضت للاغتصاب تحت تأثير المخدر من أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز وصديقه خلال ليلة قضتها في لندن.

وقالت السيدة إنها التقت بهذا الثنائي وصديق ثالث لتناول العشاء قبل التوجه إلى ملهى ليلي.

وقالت إنها احتست كأسين فقط من الشمبانيا وآخر من الفودكا، ولكنها بدأت تشعر بالتوعك والقيء وبدا عليها التعب والإرهاق.

وكانت العارضة الفرنسية لا تزال تشعر بالمرض والاعياء عندما عادوا إلى شقة مستأجرة، وذهبت إلى سريرها في حالة إرهاق.

وقالت صديقتها لصحيفة “ديلي ستار”: “كانت تعلم أن شيئًا ما غير صحيح؛ لأنها يمكن أن تشرب أكثر من ذلك. وعندما وصلت إلى هنا أمضت نصف ساعة في الحمام لاستجماع قواها للوصول إلى السرير”.

وأخبرت العارضة الفرنسية الشرطة بأنها استيقظت ووجدت اللاعب يمارس الجنس معها بعدما خلع ملابسها كاملة وهي فاقدة للوعي.

وأوضحت أنها كانت في حالة إعياء، بحيث لم تتمكن من مقاومته وغابت عن الوعي ثم استيقظت ووجدت صديقه معها في السرير أيضًا، وأخبرته بما فعله صديقه (اللاعب) لكنه اعتدى عليها جنسيًا أيضًا.

لكن هذه المرة كانت قادرة على مقاومته وهربت، لكن بعدها بقليل غادر الرجلان المنزل.

وأضافت صديقتها “كانت تتحدث بغزل مع اللاعب في الدوري الإنجليزي، لكنها وجدت حالته ولم يخطر ببالها ما يمكن أن يفعله معها”.

وحاولت إبلاغ الشرطة في لندن لكنها تقول إن قسم الشرطة كان مغلقًا لذلك أبلغت الشرطة الفرنسية حين عودتها إلى باريس وحضرت مقابلات مع ضباط وأعضاء في الطب الشرعي لفحص جسدها وإثبات ما تعرضت له.

ورفضت الشرطة الفرنسية التعليق على القضية، لكن شرطة لندن قالت إن الشرطة الفرنسية لم تبلغها بالواقعة التي لم يتم فيها ذكر اسم هذا اللاعب.