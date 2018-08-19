سيرجيو أغويرو يقود مانشستر سيتي لاكتساح هدرسفيلد والعودة لصدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح مانشستر سيتي منافسه هدرسفيلد بنتيجة 6/1، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب مناصفة مع تشيلسي وواتفورد وتوتنهام وبورنموث.

وافتتح المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو سلسلة أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 25، مستغلًا تمريرة من الحارس البرازيلي إيديرسون مورايس.

وأضاف البرازيلي غابرييل خيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 31، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعاد أغويرو وسجل الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 35، بعدما فشل مدافعو هدرسفيلد في تشتيت الكرة بشكل صحيح.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح هدرسفيلد في تسجيل الهدف الأول له عبر لاعبه جون غورينك ستانكوفيتش.

وسجل الإسباني دافيد سيلفا الهدف الرابع من ركلة حرة ثابتة رائعة في الدقيقة 48.

وعاد أغويرو وسجل الهدف الثالث له والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 75، واختتم تيرينس كونغولو لاعب هدرسفيلد أهداف مانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84.