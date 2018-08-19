أهداف مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد.. 5/1 لـ”السيتيزنز” (فيديو)

سجل سرجيو أغويرو الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك هدرسفيلد في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم الأحد، بملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.
وفي الدقيقة 25 استلم أغويرو كرة طويلة لعبها الحارس إيديرسون، راوغ بها دفاع هدرسفيلد ولعبها من فوق الحارس هامر المتقدم لتسكن الشباك، ويعلن عن الهدف الأول للسيتي في المباراة.
@OnsidearV pic.twitter.com/HmRdM5TjJo
— الرجاء عدم الاضافة (@goals21673801) August 19, 2018
وفي الدقيقة 31 أضاف غابرييل خيسوس الهدف الثاني للسيتي.. حيث توغل ميندي داخل منطقة الجزاء وقطعها الدفاع ثم حصل عليها جيسوس وسدد لتمر الكرة على يمين الحارس هامر إلى داخل الشباك.
@OnsidearV pic.twitter.com/9oIFPkOr4o
— الرجاء عدم الاضافة (@goals21673801) August 19, 2018
وفي الدقيقة 35 سجل سيرجيو أغويرو الثالث للسيتي.. إذ قام ميندي بلعب كرة عرضية وخطأ من حارس هدرسفيلد في التصدي للكرة استغله أغويرو وسدد الكرة من داخل المنطقة ليعلن عن الهدف الثالث للسيتي.
حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/CONRq7BXAl
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD92) August 19, 2018
وفي الدقيقة 43 سجل جون غورينك ستانكوفيتش الهدف الأول لهدرسفيلد تاون.. بعدما تسلم كرة لعبت من رمية تماس مرت من الجميع ووصلت إليه أمام المرمى ليضعها بسهولة داخل الشباك.
@OnsidearV pic.twitter.com/x3Nxg5pnwg
— الرجاء عدم الاضافة (@goals21673801) August 19, 2018
وفي الدقيقة 48 سجل دافيد سيلفا الهدف الرابع للسيتي.
حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/VS6Oc8C3Iw
— صـقـر أهـدافS8R (@S8R_HD93) August 19, 2018
وسجل أغويرو الهدف الشخصي الثالث (هاتريك)، والخامس لفريقه بمساعدة بنيامين ميندي في الدقيقة 76.
#beINPL: @ManCity 5-1 @htafcdotcom
Hat-trick for Sergio Agüero!#MCIHUD pic.twitter.com/mBp7EEGbjl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) ١٩ أغسطس ٢٠١٨
وافتتح مانشستر سيتي مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي بالفوز خارج ملعبه على آرسنال بهدفين دون مقابل، بينما خسر هدرسفيلد تاون على ملعبه ووسط جماهيره أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة.
ويفتقد مانشستر سيتي في مباراة اليوم لجهود لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين الذي يعاني من إصابة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته في تدريبات الفريق السماوي الأربعاء الماضي، ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر.