مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد.. ابن سيلفا يظهر معه للمرة الأولى بعد تماثله للشفاء (صور وفيديو)

في مشهد رائع، حرص الإسباني دافيد سيلفا، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أن يظهر معه ابنه الصغير، قبل مواجهة فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، اليوم الأحد، بملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، بعد مروره بأزمة صحية العام الماضي.

وكان ابن النجم الإسباني قد ولد قبل موعده، وبقي خمسة أشهر تحت الرعاية في المستشفى، وزادت الشكوك حول استمراره على قيد الحياة، وهو ما اضطر اللاعب للغياب أكثر من مرة عن التدريبات ومباريات فريقه، العام الماضي، حتى شفي نجله تمامًا، ونشر بعدها سيلفا فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ يشكر فيه كل العاملين في نادي مانشستر سيتي، خاصة مدربه الإسباني غوارديولا.

وقال خلاله : “لا أستطيع أن أعبر عن شكري الكبير لجميع زملائي، وأعضاء الجهاز الفني؛ للدعم الذي أظهروه لي، والذي تلقيته منهم خلال أصعب فترات حياتي”.

GIF| دافيد سيلفا مع طفله ماتيو قبل بداية المباراة. pic.twitter.com/4kAk4Xb9jP — Insider City (@InsiderCity_Ar) August 19, 2018

إلى ذلك، سجل سيلفا الظهور الـ250 له مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مواجهة هيدرسفيلد، الجارية الآن ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وسجل اللاعب 48 هدفًا خلال 249 مباراة، حتى الآن مع مانشستر، صنع 75 هدفًا في مسيرته بالبريميرليغ.

وانضم لاعب منتخب إسبانيا إلى صفوف الفريق الإنجليزي عام 2010، قادمًا من صفوف فالنسيا الإسباني.

David silva and son..nice one lad. pic.twitter.com/rdMpZvgBTo — a j munro (@ajmunro1607) August 19, 2018

وحقق سيلفا 6 بطولات مع مانشستر سيتي، حتى الآن:

-الدوري الإنجليزي 2011/2012

-الدوري الإنجليزي 2013/2014

-الدوري الإنجليزي 2017/2018

-كأس رابطة المحترفين الإنجليزي 2013/2014

-كأس رابطة المحترفين الإنجليزي 2015/2016

-كأس الاتحاد الإنجليزي 2010/2011