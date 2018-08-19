غوارديولا يراقب نجم وولفرهامبتون الصاعد لضمه في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية عن سعي الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لضم البرتغالي روبن نيفيز، لاعب فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ذا صن” البريطانية، يوم الأحد، فإن غوارديولا وضع نيفيز، البالغ 21 عامًا، على قائمة أولوياته الشتوية.

وقد اعترف رئيس نادي مانشستر سيتي بأنه سيعود للإنفاق الكبير مرة أخرى في الانتقالات المقبلة إذا كان اللاعب المناسب متوفرًا.

وسيسافر سيتي إلى مولينو الأسبوع المقبل لمواجهة وولفرهاميتون على ملعبه في الجولة الثالثة من البريميرليغ وبالتأكيد فإن أعين الكثيرين ستتوجه نحو نيفيز خاصة بعد تألقه في مباراة إيفرتون بالجولة الأولى عندما سجل هدفاً في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

ويرغب غوارديولا في الحصول على خدمات لاعب بمواصفات معينة، وبحسب “صن” فإن نيفيز تتوافر فيه جميع المواهب الهجومية.

وأضافت الصحيفة، أن وكيل اللاعب هو خورخي مينديز، الذي يمثل أكثر من نجم داخل صفوف السيتزنز مثل برناردو سيلفا وإدرسون، لافتة إلى أن غوارديولا على علم بما صرح به نيفيز مسبقًا في وقت سابق من هذا الشهر عندما اعترف بأنه من أشد المعجبين بالفريق وكان يتطلع للعب في “السيتسيزنز” أكثر من مرة.

واختتمت قائلة: “نيفيز مرتبط بعقد مع الولفز حتى عام 2023 وبالتأكيد سيرتفع سعر اللاعب خلال نافذة الانتقالات المقبلة خاصة إذا استمر توهجه في البريميرليغ، إلا أن فرصة اللعب تحت غوارديولا ستكون جذابة للغاية للاعب وهو بالتأكيد في قائمة المراقبة لأهداف سيتي في يناير”.