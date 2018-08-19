تشيلسي دفع ساري للتفكير في التدخين خلال ربع ساعة متوترة ضد آرسنال

أثنى ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي الجديد، على لاعبيه بعد تطبيق أسلوب الضغط العالي كما يريد في معظم فترات المباراة المتقلبة التي فاز بها 3-2 على آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

لكن فريقه جعله يتوق لتدخين سيجارة خلال 15 دقيقة “كريهة” عندما حوّل آرسنال تأخره بهدفين إلى تعادل في القمة اللندنية. وفي بداية مظفرة في أول مباراة لساري في استاد ستامفورد بريدج حاصر تشيلسي منافسه في نصف ملعبه وتقدم 2-صفر خلال أول 20 دقيقة بفضل هدفين للثنائي الإسباني بيدرو والفارو موراتا.

وقاد جورجينيو، الذي أحضره ساري معه من نابولي، وسط الملعب ببراعة كما بدا روس باركلي، الذي لم يلعب كثيرًا في فترة المدرب السابق أنطونيو كونتي، قويًا وواثقًا.

وأبلغ ساري الصحافيين: “أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد جدًا في أول 25 دقيقة.

“لكن كان يجب أن نستمر في الضغط في النصف الآخر وإلا سنواجه مشكلة. أتمنى أن نتمكن من لعب 90 دقيقة كما لعبنا في أول 25 دقيقة”.

ولوح ساري، الذي ارتدى زيًّا رياضيًّا أزرق اللون، بذراعيه خارج الخطوط لحث لاعبيه على الضغط بعدما أظهر آرسنال علامات على المقاومة.

ورغم صيحات ساري سجل هنريخ مخيتاريان وأليكس أيوبي هدفين في الدقيقتين 37 و41 وأضاع آرسنال فرصًا أخرى للتقدم.

وأضاف ساري الذي يدخن بشراهة: “آخر ربع ساعة في الشوط الأول كانت مزرية. استمتعت بالمباراة خلال 75 دقيقة، ولكن خلال 15 دقيقة كان من الأفضل لي أن أدخن”.

وقلل من ترشيح تشيلسي لنيل اللقب بعد الفوز في أول جولتين بالموسم مشددًا على أن الفريق يحتاج لتعلم الكثير للحفاظ على إيقاع اللعب.

وانتزع تشيلسي الفوز عندما أصبح ماكوس ألونسو ثالث إسباني يسجل للفريق بعد متابعة لتمريرة إيدن هازارد الذي حل بديلًا في الدقيقة 81.

وأوضح ساري أن هازارد جلس بمقاعد البدلاء منذ البداية لأنه لا يزال مرهقًا بعدما ساعد بلجيكا في الوصول للدور قبل النهائي بكأس العالم الشهر الماضي، لكنه أشار إلى إمكانية مشاركته في مباراة كاملة خلال أسبوع أو اثنين.

واحتفظ أوناي إيمري، مدرب آرسنال، الذي انتقل إلى لندن هذا الصيف أيضًا لخلافة أرسين فينغر، ببعض الإيجابيات رغم الخسارة.

وقال إنه يحتفظ بالثبات رغم عدم حصول آرسنال على أي نقطة من أول مباراتين بالموسم بعد أن خسر 2-صفر من مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

وأضاف: “أعتقد أننا يجب أن نمنح اللاعبين شعورًا بالاطمئنان مع تشجيعهم على مواصلة العمل.

“بالنسبة لي أرى العديد من الأمور الإيجابية في مباراة سيتي ومباراة اليوم، واعتقد أننا نافسنا جيدًا وأتيحت لنا بعض الفرص وشارك لاعبون شبان وسيتطورون معنا”.