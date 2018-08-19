مورينيو يهاجم فيلم مانشستر سيتي بشأن لقب الدوري الإنجليزي.. ويتحدث عن مستقبل دي خيا

تدخل البرتغالي جوزيه مورينيو مرة أخرى ليدافع عن فريقه الحالي مانشستر يونايتد، وهذه المرة في مواجهة الجار والغريم مانشستر سيتي الذي استهزأ بفريقه وخطته الدفاعية في الفيلم الذي أخرجه بمناسبة فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسخر مانشستر سيتي في الفيلم من الخطة الدفاعية للغريم والجار ونشر لقطات من لقاء الفريقين في الموسم الماضي مع السخرية التي شهدها اللقاء وقضية الحافلة، حيث استعمل جملة “أركن الحافلة”، في إشارة لدفاع مانشستر يونايتد.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات نشرتها صحيفة “صن” البريطانية: “بإمكانك أن تنتج فيلمًا جيدًا مع احترام منافسيك”.

وأضاف: “يمكن لفريق أن يكون غنيًا ويشتري لاعبين كبارًا لكنه لن يشتري الرقي واللياقة”.

مترجم لكم: مورينهو عن فيلم السيتي “كما تعلمون الفيلم بدون تواجدي لا يحقق مبيعات كثيرة” pic.twitter.com/uVRwtfqlwY — PremierLeagueWorld™️ (@EPLworld) August 19, 2018

وأكد مورينيو أن الدوري الإنجليزي لن يكون سهلًا هذا الموسم، موضحًا : “ليفربول تعاقد مع لاعبين جيدين وصرف أموالًا كبيرة وتشيلسي يملك فريقًا جيدًا ومانشستر سيتي وتوتنهام حافظا على نجومهما وسنحاول الحصول على مركز أفضل من الموسم الماضي”.

يذكر أن مانشستر يونايتد حل ثانيًا الموسم الماضي والمركز الأفضل سيكون الفوز باللقب.

من جهة أخرى، أكد المدرب البرتغالي أن حارسه الإسباني دافيد دي خيا سيبقى في الفريق لمدة أطول، مؤكدًا: “يحب أن يبقى هنا ونحب أن يبقى، حين لا يكون اللاعب مطروحًا في السوق فثمنه هو صفر، إنه لاعب في مانشستر يونايتد وسيوقع تمديد عقده حين يكون ذلك ممكنًا”.

كما اعتبر مورينيو أن نقاش ثمن اللاعبين متجاوز وخصوصًا بعد الجدل بشأن الحراس، قائلًا: “الحكاية القديمة، دفعت هذا الثمن من أجل مهاجم لن أدفع الثمن نفسه من أجل حارس”.

وأتم: “هل دي خيا أفضل حارس في العالم؟ حارسي دائماً الأفضل في العالم، قلت ذلك الكلام حينما كنت أدرب نادي ليريا وهو فريق صغير في البرتغال، حارسي دائماً الأفضل في العالم ولكنكم تفهمون ما أقصده، لا أريد أن يتم وصفي بغير المحترم أو المغرور أو أن كورتوا سيئ أو نوير سيئ وغيرهما”.