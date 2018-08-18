مدرب آرسنال هادئ رغم خسارة أول مباراتين في الدوري الإنجليزي 

قال الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق آرسنال، اليوم السبت، إنه هادئ رغم خسارة أول مباراتين في الدوري الإنجليزي (البريمرليغ).

جاءت تصريحات إيمري في مؤتمر صحفي عقب هزيمة آرسنال من تشيلسي بهدفين لثلاثة في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

وأكد إيمري: “أنا هادئ، وأعتقد أننا بحاجة للحفاظ على هدوء اللاعبين ومواصلة العمل، نحن بحاجة لتحسن بعض الأشياء ومنح اللاعبين أفكارنا”.

وأضاف: “تحدثنا قبل المباراة عن حاجة الفريق للتحسن والتنافس، أعتقد اليوم بعد التأخر بهدفين كانت هناك ردة فعل جيدة، وخلقنا الكثير من الفرص للتسجيل”.

وأوضح إيمري: “في الشوط الثاني كانت لدينا لحظات أقل هجوميًا وقبلنا هدفًا، عمليتنا هي الاستمرار في التحسن وتحقيق التوزان بين الدفاع والهجوم”.

وفيما يتعلق بمستوى الألماني مسعود أوزيل، قال إيمري: “نحن بحاجة لجودته وأنا أريد أن أجعله منافسًا في المباريات، اليوم كنت سعيدًا معه لكن استبدلته لأننا احتجنا لاعبًا بعمق الملعب ولا ندع تشلسي يتقدم أكثر للأمام”.