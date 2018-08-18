بنكهة إسبانية.. تشيلسي يجتاز آرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق فريق تشيلسي اليوم السبت، انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، إذ تغلب على ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الثانية للبطولة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما جاء آرسنال في المركز السابع عشر بلا رصيد من النقاط.

الدوري الانجليزي | د9 | تشيلسي 1 × 0 ارسنال | هدف تشيلسي عن طريق بيدرو HD@IF24HD pic.twitter.com/5JP9UaQaxP — .. (@FFFF098F) August 18, 2018

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، إذ تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة التاسعة عن طريق الإسباني بيدرو رودريغيز.

الدوري الانجليزي | د20 | تشيلسي 2 × 0 ارسنال | هدف تشيلسي الثاني عن طريق موراتا هدف جمييييييييل HD@IF24HD pic.twitter.com/LHmHHfXMAL — .. (@FFFF098F) August 18, 2018

ومع حلول الدقيقة 20 أضاف الإسباني ألفارو موراتا الهدف الثاني لتشيلسي، قبل أن يرد آرسنال بهدفين، عن طريق الأرميني هنريك مخيتريان والنيجيري أليكس أيوبي، في الدقيقتين 37 و41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الدوري الانجليزي | د37 | تشيلسي 2 × 1 ارسنال | هدف اول ارسنال عن طريق مختاريان HD@IF24HD pic.twitter.com/7EQCWH1wk8 — .. (@FFFF098F) August 18, 2018

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ومع حلول الدقيقة 83 أحرز تشيلسي هدفه الثالث عن طريق الإسباني ماركوس ألونسو.

وفشلت جميع محاولات آرسنال في إدراك التعادل، ليخرج تشيلسي فائزًا بالثلاث نقاط.

الدوري الانجليزي | د41 | تشيلسي 2 × 2 ارسنال | هدف التعادل ارسنال عن طريق ايوبي HD@IF24HD pic.twitter.com/IKmv6626Ie — .. (@FFFF098F) August 18, 2018