بنكهة إسبانية.. تشيلسي يجتاز آرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

بنكهة إسبانية.. تشيلسي يجتاز آرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

حقق فريق تشيلسي اليوم السبت، انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، إذ تغلب على ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الثانية للبطولة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما جاء آرسنال في المركز السابع عشر بلا رصيد من النقاط.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، إذ تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة التاسعة عن طريق الإسباني بيدرو رودريغيز.

ومع حلول الدقيقة 20 أضاف الإسباني ألفارو موراتا الهدف الثاني لتشيلسي، قبل أن يرد آرسنال بهدفين، عن طريق الأرميني هنريك مخيتريان والنيجيري أليكس أيوبي، في الدقيقتين 37 و41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ومع حلول الدقيقة 83 أحرز تشيلسي هدفه الثالث عن طريق الإسباني ماركوس ألونسو.

وفشلت جميع محاولات آرسنال في إدراك التعادل، ليخرج تشيلسي فائزًا بالثلاث نقاط.

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