كلوب: كل من يعتقد أن مانشستر سيتي سيتأثر بإصابة دي بروين “واهم”

قال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، إن أي شخص يعتقد أن مانشستر سيتي سيتأثر بغياب كيفن دي بروين للإصابة، يكون واهمًا أو غبيًا، مؤكدًا أن حامل لقب البريميرليغ يمكنه التأقلم مع غياب الدولي البلجيكي.

وتعرض حامل لقب الدوري الإنجليزي لضربة قوية هذا الأسبوع، بإصابة دي بروين الأسبوع الماضي خلال التدريبات في الرباط الجانبي لركبته اليمنى.

ولا يحتاج اللاعب الدولي البلجيكي إلى إجراء جراحة، لكنه سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة شهور، لكن المدير الفني لليفربول رفض تمامًا فكرة تأثر سيتي بغياب دي بروين، في ظل التنافس القوي بين الفريقين على لقب الموسم الحالي.

وقال كلوب لشبكة “سكاي سبورتس”: “أعتقد أن أي شخص يفكر بهذه الطريقة وفي وضع كهذا، يعتبر واهمًا وحتى أكون صادقًا أتمنى له الأفضل دائمًا”.

Kevin de Bruyne arrived at Manchester City's film premiere in crutches ???? pic.twitter.com/494P5uvT1H — B/R Football (@brfootball) August 16, 2018

وسجل دي بروين، أفضل لاعب في سيتي موسم 2017-2018، ثمانية أهداف وصنع 16، ساهمت في فوز فريقه بلقب الدوري الموسم الماضي برقم قياسي من النقاط بلغ مئة نقطة.

وساعد الدولي البلجيكي (27 عامًا) منتخب بلاده في بلوغ قبل نهائي كأس العالم في روسيا.

وأضاف المدير الفني الألماني: “أحب هذا اللاعب، كنت أريده بشدة عندما كنت في دورتموند، وكان هو في تشيلسي، لكن جوزيه (مورينيو) لم يعطه لي!. لقد خاض موسمًا رائعًا بما في ذلك خلال كأس العالم”.

وألقى بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، باللوم في إصابة دي بروين على الموسم المزدحم منذ الموسم الماضي.

لكن كلوب أكد أن منافسه الأول على الفوز باللقب لديه العديد من البدائل عن بروين قائلًا “لديهم بدائل بالطبع مثلما هو الحال دائمًا، لقد ضموا رياض محرز من ليستر سيتي، كما أن الفريق ككل يمكنه اللعب في مراكز مختلفة.

“يمكن أن يلعب بيرناردو سيلفا في العمق قليلًا وفيل (فودين) كذلك يمكنه اللعب في المركز نفسه وإيلكاي غوندوغان.

“لا داعي للقلق بشان مانشستر سيتي يملكون الكثير من البدائل، وبالطبع لا ننظر إلى الفرق المنافسة، لكن نحاول فقط استغلال أفضل السبل لنجاحنا وهذا ما نأمل في أن ينجح”.