مباراة تشيلسي وآرسنال.. ساري يكشف ما ينقص إدين هازارد ليصبح أفضل لاعب في العالم

اعترف ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد لتشيلسي، بأنه كان يخشى رحيل لاعب الوسط إيدن هازارد الذي يعتبره أحد أفضل لاعبي العالم، وينقصه بعض الأشياء الصغيرة ليصبح الأفضل بالفعل.

واستهدف ريال مدريد التعاقد مع هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن قائد بلجيكا قرر البقاء مع النادي اللندني.

وتُوج كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم في آخر 10 سنوات دون منازع، حيث تقاسم اللاعبان الجائزة بينهما.

وقال المدير الفني السابق لنابولي: “تشيلسي أحد أهم الأندية في أوروبا ولا يمكنه بيع لاعب مهم، دون إمكانية شراء بديل على نفس المستوى. بالطبع، كنت قلقًا للغاية بشأن إمكانية رحيل هازارد. لكن بعد أول مرة تحدثت إليه كنت متأكدًا أنه سيبقى، لذا كنت قلقًا لمدة 20 يومًا لا أكثر. الآن أنا متأكد من أن إيدن ستكون معنا هذا الموسم”.

ومازالت فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا مفتوحة حتى نهاية أغسطس الحالي، رغم إغلاق نظيرتها في الدوري الإنجليزي قبل انطلاق البريميرليغ.

وأضاف ساري: “نحن نتحدث عن أحد أهم اللاعبين في أوروبا حاليًا (هازارد)، لكن في رأيي يمكنه تطوير مستواه أكثر. هذا يعتمد عليه شخصيًا حتى يكون الأفضل مهاريًا وفي تسجيل الأهداف، وهذا يعتمد على ذهنه ومركزه في الملعب”.

“في السنوات الخمس الأخيرة لعب رونالدو في مركز المهاجم الثاني، وكذلك ميسي، بينما يلعب إيدن في بعض الأحيان في الجناح. لذلك يجب عليه التطوير”.

“اللاعبون العائدون من الإجازة عقب المشاركة في كأس العالم يتدربون بشكل جيد أكثر من الباقين، لكنهم ليسوا على استعداد بعد لخوض 90 دقيقة. لكن ضد آرسنال يمكننا رؤية واحد أو اثنين منهم في الشوط الأول ومثلهم في الثاني. هازارد من الناحية الفنية أحد أفضل اللاعبين في أوروبا حاليًا، لكن يجب عليه العمل على حالته البدنية بالطبع”.