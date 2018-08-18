مباراة تشيلسي وآرسنال.. بوادر أزمة بين أوناي إيمري ومسعود أوزيل

حذّر أوناي إيمري المدير الفني الجديد لآرسنال نجم الفريق مسعود أوزيل، وطالبه بالعمل بجدية أكبر؛ بعد الخسارة 0/2 على ملعب الإمارات، الأسبوع الماضي، أمام مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبر المدير الفني الجديد عن قلقه إزاء أوزيل وافتقاره إلى الأداء الدفاعي، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يجب أن يساعدوا الفريق.

وقال المدير الفني الإسباني في تصريحات أبرزتها صحيفة “إكسبريس”: “هناك أوقات للدفاع وأخرى للهجوم. كل لاعب بحاجة للالتزام، وبالنسبة لي من المهم أن يبدأ الفريق ككل الهجوم سويًا وكذلك الدفاع، وأريد ذلك من كل لاعب”.

وتألق أوزيل خلال فترة الإعداد ما قبل الموسم، رغم المشاكل والانتقادات التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب ألمانيا في كأس العالم، والأزمة التي أعقبها اعتزاله اللعب الدولي.

وأضاف: “فيما يتعلق بالمركز. كان أوزيل يلعب طوال مسيرته كلاعب وسط مهاجم أو جناح أيمن يتوغل إلى داخل الملعب لاستلام الكرة. من الواضح أنه يحتاج الكرة أكثر لمنح الفريق المزيد من الخيارات في الهجوم. يجب عليه فعل ذلك في كل مباراة. لكن عند الدفاع يجب على الجميع أن يقوم بدوره، لكن أوزيل لا يقوم بذلك بسبب مركزه”.

وسيتعرض دفاع آرسنال لضغوط شديدة من هجوم تشيلسي القوي؛ لتزداد الضغوط على إيمري بعد مباراتين فقط يخوضهما مع الفريق خلفًا للمخضرم آرسين فينغر.