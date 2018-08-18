موعد مباراة تشيلسي وآرسنال والقنوات الناقلة

يخوض نادي آرسنال مباراة نارية أخرى، وهذه المرة عندما يحل ضيفًا على تشيلسي، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وسقط آرسنال بنتيجة 0/2 على أرضه وبين جماهيره على ملعب الإمارات أمام مانشستر سيتي الأحد الماضي لحساب الجولة الأولى.

وتقام مباراة تشيلسي وآرسنال، اليوم السبت، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة تشيلسي وآرسنال على قناة beIN SPORTS HD 2، ويتولّى علي محمد علي مهمة التعليق على المباراة.

ولم يحقق تشيلسي الفوز على آرسنال في آخر 6 مباريات، إذ فاز آرسنال في 3 مباريات، في حين انتهت 3 مباريات بالتعادل

ويأمل المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال بتحقيق أول فوز في ثاني مباراة رسمية له مع الغانرز، بعد أن تولّى تدريب الفريق خلفًا للفرنسي آرسين فينغر الذي غادر الفريق اللندني عقب 22 عامًا في منصبه.

يشار إلى أن الفريقين لا يلعبان في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2018/2019.