مباراة تشيلسي وآرسنال.. ماوريسيو ساري يؤكد غياب لاعب وسط البلوز عن ديربي لندن

قال المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي اليوم الجمعة، إن لاعبه الإسباني سيسك فابريغاس، سيغيب عن مباراة البلوز أمام آرسنال غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب إصابة في الساق.

وقال ساري للصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “فابريغاس سيغيب عن مباراة آرسنال، أتمنى أن يعود للمشاركة الأسبوع المقبل لكنني لست متأكدًا من ذلك”.

وأُصيب فابريغاس، اللاعب السابق لآرسنال، بكدمة قرب الركبة، ويُتوقع أن يستأنف تدريباته مع تشيلسي الأسبوع المقبل.

وأضاف ساري “الإصابة ليست خطيرة لكنها غير معتادة، فهو يعاني من ألم قرب الركبة وليس في الركبة ذاتها”.

وأكد المدرب الإيطالي مجددًا ثقته في بقاء البلجيكي إيدن هازارد مع تشيلسي الموسم الحالي، وقال: “تحدثت معه كثيرًا في الأيام الـ10 الأخيرة، ولم يذكر لي أي شيء على الإطلاق؛ لهذا أنا واثق أن إيدن سيظل معنا هذا الموسم”.

وعن أوناي إيمري مدرب آرسنال، الذي خسر أول مباراة في الدوري 2/0 أمام مانشستر سيتي قال ساري: “إيمري مدرب جيد، “أحرز لقب الدوري الأوروبي 3 مرات وفاز بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، وسيمنح آرسنال دفعة وسيكون بإمكان الفريق القتال من أجل الحصول على مركز مؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا”.