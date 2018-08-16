معارض قطري ينظم حملة لتنظيم كأس العالم 2022 في بريطانيا بدلًا من الدوحة‎

تستضيف قطر كأس العالم 2022، لكن ذلك لم يمنع البعض من إنفاق الملايين للحيلولة دون ذلك، حيث يموّل أحد القطريين المقيمين في لندن حملة تسويقية ضخمة بلغت عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية لاستضافة إنجلترا البطولة المقبلة بدلًا من قطر.

وقالت صحيفة “إي نيوز”: إن خالد الهيل المعارض القطري الذي يعيش في لندن منذ سنوات يموّل حملة إعلامية ضخمة، شملت لوحات إعلانية في مواقع بارزة وسط العاصمة البريطانية تحمل عبارة “المملكة المتحدة 2022.. لِمَ لا؟”

وأضافت الصحيفة ذاتها أن الهيل أعد الفكرة وساهم في تمويل هذه الحملة الضخمة التي تعارض استضافة قطر لأكبر حدث كروي عالمي.

وشملت خطته التي سيتم تنفيذها في لندن إقامة مؤتمرين صحفيين بحضور بعض السياسيين البارزين، وإجراء بعض الدراسات البحثية وحملات إعلانية في إنجلترا، باعتبارها خيارًا قابلًا للتنفيذ لاستضافة كأس العالم 2022.

ورحل الهيل من قطر العام 2014 ويعيش الآن في لندن في منفاه الاختياري، حيث يعارض النظام الحاكم في قطر حاليًا بزعامة الأمير تميم بن حمد.

وتم إعداد الملصقات التي سيتم وضعها على وسائل النقل العام في لندن؛ للترويج لاستضافة إنجلترا للحدث الأبرز الذي سيقام بعد 4 سنوات.