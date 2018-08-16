روميلو لوكاكو يحدد موعد اعتزاله اللعب مع منتخب بلجيكا

حدد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، اليوم الخميس، موعد اعتزاله الدولي مع منتخب بلاده.

ونقلت صحيفة “مترو” البريطانية عن لوكاكو قوله: “أعتقد أنني سأعتزل دوليًا، بعد يورو 2020.. في كل بطولة كبيرة بالنسبة لبلجيكا، لا بد أن نصل إلى نصف النهائي، ثم نرى ماذا سيحدث فيما بعد”.

وأضاف: “تدخل البطولة بهدف تحقيق اللقب، لكن لا بد ألا تتوقف قبل نصف النهائي”.

وعن نصيحته للاعبين الشباب في منتخب بلجيكا، رد لوكاكو: “ما زلت في الـ25 من عمري، ولم أصل لذروة مستواي بعد، لذلك ما زلت أراهم منافسين لي، لأنهم يريدون أخذ مركزي، لكنني لن أمنحه لهم في الوقت الحالي، سيظل الأمر هكذا لعامين، ويمكنهم أخذه بعد ذلك”.

وكان لوكاكو عنصرًا أساسيًا في وصول بلجيكا إلى نصف نهائي كأس العالم، ثم الحصول على الميدالية البرونزية بالفوز 2/0 على إنجلترا.

وخاض لوكاكو 75 مباراة مع منتخب بلجيكا وسجل 40 هدفًا، وقد بدأت مسيرته الدولية العام 2010 تحت قيادة المدرب ديك أدفوكات.

وشارك لوكاكو مع بلجيكا في كأس العالم بنسختي 2014 و2018، وسجل 5 أهداف في 10 مباريات في الكرنفال العالمي.