مباراة تشيلسي وآرسنال.. هل يستبعد إيمري مدرب الغانرز حارسه بيتر تشيك؟

قال المدرب الفرنسي أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال، اليوم الخميس، إن حارسه التشيكي المخضرم بيتر تشيك، سيكون ضمن التشكيلة الأساسية في المباراة المقبلة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غدٍ السبت.

وتعرَّض تشيك لانتقادات بعد خسارة آرسنال 0/2 أمام مانشستر سيتي في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد الماضي.

وأبلغ إيمري مؤتمرًا صحفيًا، قائلًا:”أنا سعيد جدًا بأداء تشيك، لأنه يملك خبرة، وقدرات كبيرة”.

وأضاف:”بالنسبة لمباراة السبت القرار سهل، وبيتر يمكنه البدء أساسيًا، لكن إذا بدأ بيرند فأنا أثق به أيضًا، والحارسان مهمان بالنسبة لنا”.

كما شدَّد إيمري على أنه سيتمسك بأسلوبه رغم الخسارة أمام مانشستر سيتي، وأوضح أنه ينتظر ردًا قويًا من لاعبيه.

وتابع:”يجب الاحتفاظ بشخصيتنا، وعقليتنا، وأمام مانشستر سيتي احتفظنا ببعض الأفكار والروح الرياضية خلال 90 دقيقة حتى عند التأخر، وهذا مؤشر جيد، وأريد أن نستمر في العمل للإبقاء على التنافس خلال 90 دقيقة، لكن بأداء أفضل فرديًا وجماعيًا”.