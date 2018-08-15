زاها يرتبط بعقد جديد مع كريستال بالاس حتى 2023

أعلن كريستال بالاس الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أن لاعبه ويلفريد زاها وقع على عقد لمدة خمس سنوات حتى 2023.

وذكرت تقارير بريطانية، أن المهاجم البالغ عمره 25 عامًا سينال حوالي 130 ألف جنيه إسترليني (حوالي 165 ألف دولار) أسبوعيًا ليصبح أعلى لاعبي الفريق أجرًا.

وقدم لاعب منتخب كوت ديفوار أفضل مستوياته مع بالاس الموسم الماضي، وسجل تسعة أهداف في الدوري، وصنع ثلاثة أهداف ليحتل ناديه المركز الـ11 رغم البداية الكارثية.

وذكرت تقارير أن زاها، الذي قضى موسمًا محبطًا 2013-2014 في مانشستر يونايتد قبل العودة إلى بالاس، ربما ينتقل إلى تشيلسي أو توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الصفقة لم تتم.

وقال ستيف باريش بالاس في بيان “هذا الاتفاق يضرب مثلًا جديدًا على ارتباطه الطويل بالنادي وارتباطنا به. هذا يوم رائع للجميع في بالاس وللمشجعين ولويلفريد بكل تأكيد، وهو يستحق ذلك”.

وبدأ بالاس مسيرته في الدوري هذا الموسم بالفوز 2-صفر على فولهام، إذ سجل زاها الهدف الثاني، بينما يستضيف ليفربول في الجولة الثانية يوم الاثنين المقبل.