سكولز: مانشستر يونايتد يفتقر لإمكانيات المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

قال بول سكولز، لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، إن الافتقار للتعاقدات الصيفية القوية وغموض الرؤية حول إستراتيجية وأسلوب الفريق من ضمن الأسباب المؤثرة بشكل سلبي على فرص المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبّر جوزيه مورينيو، مدرب يونايتد، عن إحباطه أكثر من مرة من نتائج سوق الانتقالات إذ لم يضم ناديه سوى الحارس البديل لي غرانت ولاعب الوسط فريد والمدافع ديوغو دالوت.

وأنهى يونايتد الموسم الماضي بفارق 19 نقطة عن جاره وغريمه مانشستر سيتي البطل.

وقال سكولز، الذي خاض أكثر من 700 مباراة مع يونايتد إنه يرى فريقه يأتي في مرتبة خلف سيتي وليفربول، الذي دعم صفوفه، ولا يتوقع التفوق عليهما هذا الموسم.

وأشار سكولز، الذي اعتزل في 2013 لصحيفة “ديلي ميرور”: “عند النظر إلى مانشستر سيتي وربما ليفربول لا أعتقد أنه (يونايتد) يملك الإمكانيات الموجودة في الفريقين حاليًا.

“أبرم ليفربول تعاقدات رائعة جدًا. يونايتد أنهى الموسم الماضي متقدمًا عليه”.

وتابع: “لا أعتقد أنه (يونايتد) سينافس على لقب الدوري هذا العام”.

واستهل يونايتد مسيرته في الدوري بالفوز 2-1 على ليستر سيتي يوم الجمعة وسيخوض الجولة الثانية في ضيافة برايتون آند هوف ألبيون، يوم الأحد المقبل.