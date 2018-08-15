هل يعود خوان ماتا إلى فالنسيا الإسباني بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد؟

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن فريق فالنسيا الإسباني يرغب في استعادة لاعبه السابق خوان ماتا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، بعد نهاية عقده صيف 2019.

ورغم قرب نهاية عقده مع الفريق لم تجر مفاوضات كبيرة معه حول تمديد عقده في إشارة لعدم رغبة الفريق في الاحتفاظ بخدماته بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر من مانشستر يونايتد للصحيفة: “نعرف أن هناك رغبة قوية من فالنسيا لعودته، هناك روابط قوية بينه وبين الفريق الإسباني”.

وأضاف: “عقده ينتهي الصيف المقبل، ومن المرجح أنه سيغادر ما لم تحدث أشياء قريبًا تغير موقفه”.

وأكد المصدر أن النجم الإسباني لا يفكر في المال، موضحًا: “دوافع ماتا ليست مالية يملك دوافع عاطفية أقوى”.

وفي المقابل، أكد المصدر للصحيفة أن مواطنه أندير هيريرا يستعد لمديد عقده لمدة أطول مع الفريق الإنجليزي.

ورغم ذلك لا يفكر ماتا في الرحيل عن مانشستر يونايتد وأشاد بالمعاملة الجيدة التي يلقاها في الفريق، موضحًا: “كل الذكريات لدي رائعة حيث فزت بالألقاب في الفريق لعبت أكثر من 160 لقاء وأسعى لتجاوز 200 لقاء مع الفريق، كما أن المعاملة مثالية معي”.

ولعب ماتا لفالنسيا 4 مواسم ما بين 2007 و2011 وكان سابقًا في ريال مدريد كاستيا وانتقل لتشيلسي قبل أن يتعاقد معه مانشستر يونايتد في 2014 .

ويتقاضى ماتا 130 ألف جنيه إسترليني، وهو مبلغ لا يستطيع فالنسيا منحه للاعب بالإضافة لمبلغ شراء عقده، لذلك سينتظر نهاية العقد لضمه مجانًا.

كما يفكر ماتا في الاعتزال دوليًا بعدما استبعد من لائحة المنتخب الإسباني من قائمة المنتخب المشارك في كأس العالم الأخيرة في روسيا، علما أنه كان ضمن اللاعبين المتوجين بكأس العالم في جنوب أفريقيا 2010 وأمم أوروبا 2012 في بولندا وأوكرانيا.