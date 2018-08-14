صحيفة.. زيدان يرغب في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي

قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، يوم الثلاثاء، إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يضع صوب عينيه تدريب فريق جديد خلال الموسم المقبل 2019-2020.

وأوضحت الصحيفة، أن زيدان يستهدف العمل في الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) وذلك عبر بوابة مانشستر يونايتد ليخلف البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد لم يدخل في مفاوضات مع المدرب الفرنسي في الفترة الأخيرة.

وقالت الصحيفة، إنه في إيطاليا سيكون من السهل لزيدان أن يفكر في يوفنتوس لكن ماسيميليانو أليغري يبدو أنه باقٍ لفترة طويلة هناك، وبالنسبة لخيار بايرن ميونخ فهو صعب لأن نيكو كوفاتش استلم التدريب في بداية الموسم الحالي.

أما بالنسبة لتدريب منتخب “الديوك” الفرنسية فإن ديدييه ديشان سيمدد عقده قبل أشهر قليلة من يورو 2020 حتى نهاية كأس العالم 2022، وحتى في حال فشله لا يبدو بأن الاتحاد الفرنسي سيقرر إقالته.

ورحل زيدان عن كرسي تدريب ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي وتعاقدت إدارة الملكي مع جولين لوبيتيجي لخلافته في الموسم الجديد.

وحظى الفرنسي بمسيرة تدريبية ناجحة مع الملكي حيث توّج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي.