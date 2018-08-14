هل يمهد دي خيا لتمديد تعاقده مع مانشستر يونايتد بهذه الطريقة؟

طمأن الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، جمهور فريقه، بعدما كشفت تقارير على أنه اشترى قصره الذي يسكن فيه حاليًا بقيمة 2،5 مليون جنيه إسترليني بشكل نهائي، بعدما كان يستأجره فقط منذ سنة، في إشارة لقرب تمديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي صيف 2019، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ويتواجد المنزل في حي رائع في قلب مانشستر، ويتكون من 3 طوابق و يقع على مساحة كبيرة، وكان يقطنه دي خيا منذ سنة بنظام الإيجار رفقة صديقته إيدورن غارسيا.

وبعد انتقال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا نحو ريال مدريد قادمًا من تشيلسي انتهت أحلام الحارس الدولي الإسباني دافيد دي خيا في العودة لمدريد، حيث حاول الميرنغي عدة مرات التعاقد معه دون نجاح، وكان قريبًا من الرحيل لولا حكاية تأخر فاكس التوقيع بدقيقة.

ويملك دي خيا عقدًا مع مانشستر يونايتد ينتهي صيف 2019 مع إمكانية إضافة موسم إضافي حتى صيف 2020، لكن الفريق الإنجليزي يسعى لتمديد عقده لمدة أطول مع راتب جديد يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

يذكر أن دي خيا انتقل إلى مانشستر يونايتد العام 2011، قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد.