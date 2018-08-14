تشيلسي ضد آرسنال.. ساري يواجه المدفعجية بـ”طريقة السامبا”

يرى البرازيلي، ويليان جناح تشيلسي الإنجليزي، أن مدرب البلوز الجديد، الإيطالي ماوريتسيو ساري يعتمد على طريقة هجومية تشبه طريقة منتخب البرازيل المعروفة باسم “السامبا”، ما يشير لاختلاف كبير بينها وبين الأسلوب الذي انتهجه سلفه الإيطالي أنطونيو كونتي.

ويعتمد كونتي على الالتحامات البدنية والدفاع القوي، بعكس ساري الذي يلعب كرة قدم جميلة.

وساهم ويليان لاعب البرازيل البالغ عمره 30 عامًا في فوز تشيلسي 3-صفر على هدرسفيلد تاون في أول مباراة للمدرب ساري في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

وأبلغ ويليان شبكة (ئي.إس.بي.إن) “هل من الممتع اللعب بهذا الأسلوب؟ أعتقد ذلك. لدينا الكثير من اللاعبين أصحاب نزعة هجومية مثل إيدن هازارد وبيدرو. يحب مثل هؤلاء اللاعبين لعب كرة القدم”.

وأضاف “لهذا السبب تحدث ساري عن تقديم كرة ممتعة. هذا ما سنحاول فعله هذا الموسم. هل يشبه ذلك طريقة السامبا البرازيلية؟ نعم. هذا ما نفعله في البرازيل ونحاول أن نفعله هنا بأن نلعب اعتمادًا على المهارات والتحرك”.

ويثق ويليان أن أسلوب ساري الخططي سيساعد تشيلسي على تحسين سجله الضعيف أمام آرسنال حيث فاز مرة واحدة في ثماني مباريات تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي وسيلتقي الفريقان في مباراة قمة في لندن يوم السبت المقبل في الدوري الممتاز.

وأضاف ويليان “المدرب طالبنا باللعب والاستمتاع بالوجود في أرض الملعب مع تحمل المسؤولية. الآن نلعب بأسلوب مختلف لذا يمكن أن نتسبب في مشكلات لأرسنال”.

وتابع “بكل تأكيد ستكون مباراة استثنائية أمام أرسنال لأنها مباراة قمة. يكون من الصعب دائمًا اللعب أمامه”.