مانشستر يونايتد يبدأ أولى خطوات تعيين أول مدير رياضي في تاريخه

بدأ مانشستر يونايتد الإنجليزي خطواته الأولى للتعاقد مع أول مدير للكرة في تاريخ النادي ويفاضل بين حارسه السابق الهولندي إدوين فان دير سار والإسباني الشهير مونشي مدير التعاقدات في روما الإيطالي.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن فشل مانشستر يونايتد في إبرام تعاقدات مهمة خلال فترة الانتقالات دفع النادي للتفكير في التعاقد مع مدير رياضي يكون مسؤولًا عن التعاقدات أسوة بالعديد من الأندية الكبرى.

وبدأ مانشستر يونايتد في اختيار المرشحين لهذا المنصب حيث بدأت فترة تقييم واسعة النطاق لملء الدور الذي يمكن أن يصبح أحد أكبر التعاقدات في تاريخ النادي.

ويعتبر فان دير سار حارس المرمى السابق للنادي خيارًا مفضلًا لارتباطه لسنوات طويلة بالنادي والعمل الممتاز الذي قام به في أياكس، حسبما أفادت صحيفة “الإندبندنت”.

وكذلك مونشي مدير التعاقدات في روما وفابيو باراتيكي من يوفنتوس مرشحان كذلك لهذا المنصب المهم الذي سينهي دور المدير الفني جوزيه مورينيو في التعاقدات.

كان مورينيو، الذي تم التعاقد معه حتى العام 2020، حريصًا على ضم مدافع لكنه فشل في إبرام أي تعاقد بينما انضمام مدير رياضي لإدارة النادي سيسهم في مساعدة مورينيو ونائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد على إبرام تعاقدات جديدة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية مؤخرًا أن وودوارد رفض بعض اقتراحات مورينيو بخصوص بعض اللاعبين واختلفت وجهة النظر بينهما حول سياسة التعاقدات.