إدميلسون لاعب وست هام ينتقل إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة

قال وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، إن لاعب الوسط إدميلسون فرنانديز أكمل إجراءات انتقاله إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن انتقال إدميلسون إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي يأتي ضمن صفقة تبادلية شهدت ضم وست هام للاعب الوسط الكولومبي كارلوس سانشيز الأسبوع الماضي.

وانضم إدميلسون لاعب منتخب سويسرا إلى وست هام في 2016 قادمًا من سيون لكنه عانى لترك بصمة مع تراجع مستواه وتعدد إصاباته وخاض 48 مباراة بجميع المسابقات.

وذكرت تقارير أن فيورنتينا دفع 900 الف جنيه إسترليني (1.15 مليون دولار) نظير استعارة اللاعب البالغ عمره 22 عامًا مع وجود خيار لضمه بشكل نهائي في الموسم المقبل.

ويتطلع فيورنتينا لتحسين مركزه بعدما احتل المركز الثامن في الموسم الماضي.

وازدادت المنافسة داخل وست هام هذا الموسم بعد أن ضم المدرب الجديد مانويل بليجريني تسعة لاعبين مقابل نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

واستهل وست هام، الذي كافح لتجنب الهبوط في آخر عامين، الموسم الحالي بخسارة 4-صفر أمام ليفربول أمس الأحد وسيواجه بورنموث يوم السبت.