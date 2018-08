لاعبة منتخب إنجلترا تسجل أغرب هدف في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا (فيديو)

أحرزت اللاعبة الإنجليزية لورين هيم، أحد أكثر الأهداف غرابة، والذي ساندها الحظ في تسجيله في مرمى المكسيك، خلال كأس العالم للشابات تحت 20 عامًا.

ودخلت لاعبة مانشستر سيتي، البالغ عمرها 18 عامًا، منطقة جزاء المكسيك وراوغت حارسة المرمى إيميلي ألفارادو، لكنها سقطت على الأرض، ومن حُسن حظها أنها سقطت على الكرة بظهرها؛ لتقفز الكرة في المرمى مباشرة من مدى قريب.

وسجلت هيم، أفضل لاعبة شابة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثلاثة أهداف في الفوز بستة أهداف مقابل هدف على المكسيك.

وسألها أحد متابعيها على تويتر عمّا إذا كان هذا أغرب هدف على الإطلاق، لكن هيم ردت قائلة: “سيقول كارهون إنني لم أقصد ذلك”.

وتصدرت إنجلترا المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، تليها كوريا الشمالية في المركز الثاني بست نقاط.

