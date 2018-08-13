الكشف عن مدة غياب لوفرين عن مباريات نادي ليفربول

قال يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، إن المدافع ديان لوفرين سيغيب لنحو ثلاثة أسابيع بعد تفاقم مشكلة بالحوض خلال كأس العالم لكرة القدم.

وعاد لوفرين إلى ناديه الأسبوع الماضي بعدما ساعد كرواتيا في الوصول لنهائي كأس العالم، لكنه لم يتمكن من التدريب مع الفريق الأول.

وأوضح كلوب بعد فوز فريقه 4-صفر على وستهام يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد: “لوفرين ليس جاهزًا. كان يعاني في العام الماضي من بعض المشاكل بالفعل لكن كان بإمكانه اللعب بالتأكيد ولعب بشكل جيد حقًا.

“والآن بعد كأس العالم وبعد خوض ثلاث مباريات من 120 دقيقة تفاقمت المشكلة؛ لكنني واثق من أنه سيتحسن خلال أسبوع أو اثنين أو ثلاثة”.

وأضاف: “خلال هذه الفترة يمكنه التدرب بالطبع، لكن ليس بشكل كامل وسيحتاج التعافي لبعض الوقت”.

وعلى الأرجح سيظل لوفرين بعيدًا عن التشكيلة حتى الشهر المقبل بعد فترة التوقف الدولية، ما يعني أنه سيغيب عن مواجهات ضد كريستال بالاس وبرايتون أند هوف ألبيون وليستر سيتي.