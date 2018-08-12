ماذا قال غوارديولا وإيمري بعد فوز مانشستر سيتي على آرسنال في الدوري الإنجليزي؟

أشاد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بلاعبه الفرنسي بينجامين ميندي مؤكدًا أنه يمنح الطاقة لفريقه، وذلك بعد فوز مانشستر سيتي 2/0، على مضيفه آرسنال، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا عقب نهاية المباراة: “لقد قلت كثيرًا إن متوسط مستوانا دائمًا مرتفع، لا يمكن إنكار ذلك، وأنا أشعر بأنه يمكننا أن نتطور، كما دخل ميندي وسط المجموعة مجددًا”.

وأضاف غوارديولا “اليوم ضغطنا بشكل مختلف عن مباراة تشيلسي، أن تتفهم ذلك فأنت بحاجة للوقت، ولكن في المجمل، أنا راضٍ جدًا عما شاهدته أمام تشيلسي وآرسنال”.

وواصل “ميندي يمنحنا الطاقة، وبحاجة للتطور في كثير من الأشياء، ونأمل أن ننجح في إقناعه بنسيان مواقع التواصل الاجتماعي قليلًا والتطور في القليل من الأشياء”.

وأردف غوارديولا “أعتقد أن اللعب في ملعب الإمارات دائمًا أمر معقد، خاصة عندما يلعب آرسنال مباراته الأولى مع مدرب جديد، والجميع يريد أن يقدم أفضل ما لديه، ونحن أيضًا كان الفوز بكأس الدرع الخيرية هذا الأسبوع أمرًا جيدًا لنا”.

وختتم غوارديولا “لعبنا بمستوى عالٍ رغم الظروف التي مررنا بها على المستوى البدني بسبب مشاركة الكثير من اللاعبين في كأس العالم وعودتهم متأخرين، لكن أداءنا كان جيدًا، ولكنها فقط مجرد خطوة أولى، وعلينا أن نواصل العمل”.

من جهته قال الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال، إن منافسه مانشستر سيتي استحق الفوز وأوضح “كانت الأجواء رائعة مع الجماهير، كان أمرًا كبيرًا لمشاهدة الفريق يلعب مباراته الأولى على أرضه، لكن أداء مانشستر سيتي أظهر لنا أن علينا مواصلة عملية التحسين”.

وأضاف “الشوط الثاني كان لدينا فرص للحصول على نتيجة أفضل، لقد أنهينا 90 دقيقة بالروح التي أريدها لكننا بحاجة لتحسين العمل الجماعي والفردي”.

وعن أداء حارسه التشيكي بيتر تشيك، قال إيمري: “قدّم مستوى جيدًا في المباراة ولديه الخبرة الكافية للدفاع عن مرمانا”.

وختتم إيمري “لابد من الاستفادة من الأخطاء التي ارتكبناها أمام مانشستر سيتي والعمل على تجنبها في المستقبل”.