متى سيعود أليكس فيرغسون لمشاهدة مباريات مانشستر يونايتد؟

كشف سام آلاردايس المدرب السابق لمنتخب إنجلترا عن الحالة الصحية الحالية للمدرب الأسطورة السير أليكس فيرغيسون والذي تعرض لأزمة صحية خطيرة أدخلته الغيبوبة فترة قبل أن يبدأ في التعافي مع الوقت.

وقال سام آلاردايس في تصريحات تلفزيونية نشرتها صحيفة “صن”: “أعتقد أنه في عطلة حاليًا وأنه يحاول استعادة عافيته، تحدثت معه عدة مرات في التلفون والظاهر أنه في وضع جيد”.

وأكد المدرب السابق لمنتخب إنجلترا أن السير فيرغيسون يأمل في العودة لمدرجات أولد ترافورد لمشاهدة فريقه مانشستر يونايتد وقال: “بالنسبة لعملية جراحية كالتي أجراها هو في حاجة للوقت وكنت سعيدًا بسماع صوته، أتمنى أن يتعافى كليًا بسرعة”.

وأضاف سام آلاردايس: “أعتقد أنه يفكر في العودة لمشاهدة مباريات مانشستر يونايتد من الملعب مع بداية العام المقبل”.

ومنذ اعتزاله التدريب دأب السير أليكس فيرغيسون على مشاهدة مباريات فريقه السابق من مدرجات ملعب أولد ترافورد كما حضر عددًا من التظاهرات الكبرى في إنجلترا وأوروبا قبل أن تغيبه الوعكة الصحية.