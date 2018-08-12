ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الأولى (صورة)

تصدر نادي ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الأسبوع الأول، بعد فوزه على وست هام يونايتد برباعية نظيفة على ملعب الأنفيلد.

وحل تشيلسي في المركز الثاني بفارق الأهداف، الذي جاء لمصلحة ليفربول.

واستهل فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد، رحلة الدفاع عن لقبه بانتصار ثمين على مضيفه آرسنال بهدفين دون رد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

ومع حلول الدقيقة 14 نجح رحيم سترلينغ في إحراز هدف التقدم لمانشستر سيتي لتزداد الإثارة في أجواء المباراة.

وفي الدقيقة 64 أضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني لمانشستر سيتي لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف.

وانتهت المباراة بفوز السيتي بهدفين نظيفين ويحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي بالتساوي مع كل من واتفورد وكريستيال بالاس وبرنموث، خلف تشيلسي وليفربول المتصدر