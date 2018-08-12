مانشستر سيتي يصعق آرسنال بهدفين ويحصد أول 3 نقاط له بالدوري الإنجليزي (فيديو)

بدأ مانشستر سيتي، الذي تُوّج بطلًا الموسم الماضي بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه، رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مقنع 2-صفر خارج ملعبه على آرسنال الذي لعب بقيادة مدربه الجديد أوناي إيمري اليوم الأحد.

وفي سعيه إلى أن يصبح أول فريق يحتفظ باللقب منذ مانشستر يونايتد العام 2009، قدم البطل عرضًا جيدًا، وسجل عن طريق رحيم سترلينغ وبرناردو سيلفا.

وتجاوز سترلينغ اثنين من المدافعين بسهولة ليضع سيتي في المقدمة في أول ربع ساعة محرزًا هدفه الـ 50 في الدوري.

الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 1 × 0 ارسنال | هدف اول مانشستر سيتي عن طريق رحيم سترلينغ FULL HD هدف رااائع@if24hd pic.twitter.com/qmxFyGWJK0 — ???? (@RRTTQQ088) ١٢ أغسطس ٢٠١٨

وبعد لحظات من استبدال رياض محرز الذي كان يخوض مباراته الأولى عقب انتقاله من ليستر سيتي، أضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وانتهت المباراة بفوز السيتي بهدفين نظيفين، ويحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي بالتساوي مع كل من واتفورد، وكريستيال بالاس، وبرنموث، خلف تشيلسي، وليفربول المتصدر.