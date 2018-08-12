نادي ليفربول يقسو على ويستهام في افتتاح مبارياته في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح نادي ليفربول منافسه ويستهام يونايتد بنتيجة 4/0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وحقق ليفربول فوزًا أكد من خلاله لمشجعيه سعيه الحثيث للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وافتتح النجم المصري محمد صلاح أهداف ليفربول في الدقيقة الـ 19 بمساعدة زميله أندري روبرتسون.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات أضاف المهاجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الريدز 2/0.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 53 أضاف ماني الهدف الثاني له والثالث لليفربول بمساعدة البرازيلي روبرتو فيرمينو.

واختتم دانييل ستوريدج رباعية ليفربول في الدقيقة 90، بعد لحظات من مشاركته بديلًا من محمد صلاح.

ورفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة مع مانشستر يونايتد وتشيلسي.

الدوري الانجليزي: ( ليفربول 1 × 0 وست هام) – هدف ليفربول الأول ..pic.twitter.com/JXytpQPYkY#ليفربول_وستهام — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ١٢ أغسطس ٢٠١٨