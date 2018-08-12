مباراة ليفربول ضد وست هام.. لماذا يواجه كلوب اختبارًا صعبًا في مستهل الدوري الإنجليزي؟

يفتتح فريق ليفربول مشواره، اليوم الأحد، بالدوري الإنجليزي بمواجهة صعبة أمام وست هام يونايتد في الجولة الأولى من عمر البريمييرليغ على ملعب “آنفيلد”.

ورغم أن وست هام لا يعيش أفضل حالاته في المواسم الأخيرة، إلا أن الاختبار سيكون صعبًا على ليفربول في ملعبه ووسط جماهيره لعدة أسباب تستعرضها “إرم نيوز” في التقرير الآتي:

موسم مختلف

يدرك الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن الموسم الحالي سيكون مختلفًا بالنسبة له مع الريدز ولن يكون هناك أي سبب يمنع الفريق من التتويج أمام جماهيره التي صبرت طويلاً.

ورغم أن كلوب حجز مقعده في قلوب مشجعي الريدز بعدما وصل لنهائي الدوري الأوروبي ونهائي دوري أبطال أوروبا في آخر موسمين إلا أنه لم يفز ببطولة على مدار تجربته مع ليفربول التي تدخل موسمها الرابع.

ويعاني ليفربول مبكرًا من الضغوط للمنافسة بقوة على الصدارة وليس أي شيء آخر وهو تحدٍ صعب لم يعتده لاعبو الريدز في السنوات الأخيرة.

مشاكل الدفاع

لا شك أن ليفربول عانى في الموسم الماضي بشكل واضح من مشاكل الدفاع التي لعبت دورًا في عدم تتويج الفريق بأي لقب رغم فاعليته الهجومية التي أشاد بها الجميع وأبهرت الجماهير.

ويترقب الجميع ظهور فريق ليفربول دفاعيًا بالصورة المطلوبة خاصة، أن الكرواتي ديان لوفرين تألق في بطولة كأس العالم كما أن الهولندي فيرجيل فان ديك ثبَّت أقدامه داخل الفريق مع عودة المدافع الكاميروني جويل ماتيب.

وأكد عبدالظاهر السقا، مدافع منتخب مصر الأسبق لـ”إرم نيوز”، أن مشكلة ليفربول الدفاعية كانت عقبة كبيرة أمام فوز الفريق بالألقاب وبالتالي لن يكون مسموحًا استمرار هذه المشاكل مع تجانس الثنائي لوفرين وفان ديك وعودة ماتيب”.

وأضاف: “كرة ليفربول الهجومية المندفعة تجعله يعاني دفاعيًا بشكل واضح، ولكن هذا الموسم وفي ظل حلم المنافسة على حصد لقب البريمييرليج لن يكون الأمر مقبولاً للجماهير”.

خلاف صلاح وماني

ظهرت بوادر خلاف بين الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي الفريق خلال فترة الإعداد حول تسديد ضربة جزاء.

وسيكون الاختبار الأول بالبريمييرليغ بمثابة تأكيد لوجود رواسب وخلافات بين الثنائي وهو ما سيؤثر على الفريق هجوميًا بالسلب بلا شك أو نفي استمرار هذه الأمور وهو ما يتمناه كلوب.

قوة وست هام

تؤكد المؤشرات أن وست هام سيكون مختلفاً هذا الموسم بل إنه يسعى للتواجد في الستة الأوائل من خلال الصفقات التي أبرمها لدعم الفريق.

واستقدم وست هام المدرب التشيلي مانويل بيليغريني الذي توج من قبل باللقب مع مانشستر سيتي ، وتعاقد الفريق مع عدة لاعبين مميزين على رأسهم البرازيلي فيليبي أندرسون جناح لاتسيو الإيطالي والفرنسي السنغالي عيسى ديوب مدافع تولوز الفرنسي والأوكراني أندري يارميلنكو جناح بوروسيا دورتموند الألماني والحارس المخضرم لوكاس فابيانسكي والكولومبي لوكاس سانشيز والإنجليزي جاك ويلشير.