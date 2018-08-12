موعد مباراة نادي ليفربول ضد وست هام اليوم والقناة الناقلة

يستعد نادي ليفربول لانطلاقة قوية، مساء اليوم الأحد، على ملعب “آنفيلد”، ضد وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة “2 beIN SPORTS”، ويعلق عليها خليل البلوشي.

وحرصت إدارة نادي ليفربول على تدعيم صفوف الفريق بالعديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية أملاً في تحقيق حلم جماهير “الريدز” بالحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990.

وقامت الإدارة بإنفاق 250 مليون جنيه إسترليني منذ بداية العام الحالي، للحصول على لاعبين أمثال فيرجيل فان ديك ونابي كيتا وأليسون حارس منتخب البرازيل وشيردان شاكيري، كما يمتلك “الريدز” مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات الفردية والتهديفية الفائقة على غرار الثلاثي الهجومي الناري الذي يضم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو.

محمد صلاح

ويتابع جمهور الوطن العربي المباراة بشكل خاص من أجل ظهور الدولي المصري محمد صلاح، والذي قدَّم موسمَا استثنائيًا مع ليفربول حقق خلاله العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي، وجائزة “الحذاء الذهبي” التي تمنح لهدّاف المسابقة، كما حقق العديد من الارقام القياسية على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها نجاحه في تسجيل 32 هدفاً مع ليفربول في النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإنجليزى، ليحطم الرقم القياسى المسجل باسم الثلاثى كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وآلان شيرار أصحاب الـ31 هدفاً، ويصبح الهداف التاريخي للمسابقة في موسم واحد بنظام 38 مباراة.

التشكيل المتوقع للفريقين:

ليفربول:

“أليسون- آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو غوميز – ترينت أليكساندر-آرنولد- نابي كيتا – فابينيو – جورجينيو فينالدوم- ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح”.

وست هام:

“لوكاش فابيانسكي- آرون كريسويل – أنجيلو أوغبونا – عيسى ديوب – ريان فريدريكس- بيدرو أوبيانغ – مارك نوبل- فيليبي أنديرسون – جاك ويلشير – مايكل أنطونيو- ماركو آرناوتوفيتش”.