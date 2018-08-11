ساري ينتقد هازارد رغم فوز تشيلسي على هيديرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي

انتقد الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي اليوم السبت، لاعب الفريق الكروي البلجيكي إيدين هازارد، بعد فوز فريقه على هيديرسفيلد تاون بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وفي مؤتمر صحفي، قال ساري: “حاليًا هازارد لا يمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة، الآن عليه أن يحظى بمزيد من الحصص التدريبية، أفضل شيء له حاليًا أن يلعب 10 أو 15 دقيقة عندما يرهق الخصم”.

وأضاف: “حاليًا نحن محظوظون بأن لدينا مباراة واحدة أسبوعيًا، علينا أن نستغل هذا الشهر ونتحسن كثيرًا”.

وأوضح ساري: “أنا سعيد للغاية لأنني أعتقد أننا في النصف الأول من الموسم، لن يكون من السهل علينا تحقيق النقاط”.

وأشار: “أول 15 دقيقة كشفت معاناة تشيلسي عندما يلعب ضد فريق بدني، لكن في الشوط الثاني كنا أفضل”.

وأتم: “يجب أن أقدر إمكانيات لاعبي فريقي وكذلك حجم المسابقة هنا، الآن أنا أقوم بدراسة اللاعبين”.