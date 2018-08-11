تشيلسي يكتسح هيديرسفيلد تاون بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تشيلسي يكتسح هيديرسفيلد تاون بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

اكتسح فريق تشيلسي اليوم السبت، مضيفه هيديرسفيلد تاون بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي.

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين.

ومع حلول الدقيقة 34 بادر تشيلسي بإحراز هدف التقدم عن طريق الفرنسي نغولو كانتي.

وفي الدقيقة 45 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للفريق اللندني نفذها الإيطالي جورجينهو فريلو في الشباك مسجلًا الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

وبحث لاعبو هيديرسفيلد عن فرصة تقليص النتيجة، وتوالت الفرص الضائعة إلى أن جاءت الدقيقة 80 ليتمكن الإسباني بيدرو رودريغيز من إحراز الهدف الثالث.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج تشيلسي فائزًا بالثلاث نقاط.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم، عن فوز واتفورد على برايتون بهدفين دون رد، وبالنتيجة نفسها، فاز كريستال بالاس على فولهام، وبورنموث على كارديف سيتي.

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