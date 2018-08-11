تشيلسي يكتسح هيديرسفيلد تاون بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح فريق تشيلسي اليوم السبت، مضيفه هيديرسفيلد تاون بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي.

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين.

ومع حلول الدقيقة 34 بادر تشيلسي بإحراز هدف التقدم عن طريق الفرنسي نغولو كانتي.

وفي الدقيقة 45 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للفريق اللندني نفذها الإيطالي جورجينهو فريلو في الشباك مسجلًا الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

الدوري الانجليزي الجولة "1" | اهداف مباراة : تشيلسي 3 × 0 هيدرسفيلد تاون fulll hd تعليق خليل البلوشي@if24hd pic.twitter.com/UiRvIBp029 — Xx (@QQEE087) August 11, 2018

وبحث لاعبو هيديرسفيلد عن فرصة تقليص النتيجة، وتوالت الفرص الضائعة إلى أن جاءت الدقيقة 80 ليتمكن الإسباني بيدرو رودريغيز من إحراز الهدف الثالث.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج تشيلسي فائزًا بالثلاث نقاط.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم، عن فوز واتفورد على برايتون بهدفين دون رد، وبالنتيجة نفسها، فاز كريستال بالاس على فولهام، وبورنموث على كارديف سيتي.