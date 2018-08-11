توتنهام يهزم نيوكاسل في بداية مشواره بالدوري الإنجليزي (فيديو)

تغلب توتنهام هوتسبير على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب سانت جيمس بارك في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وكان توتنهام سباقًا في التسجيل عبر لاعبه يان فيرتونخين، بعد 8 دقائق من ركلة البداية، لكن خوسي لويس سامارتين ماتو أدرك التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 11.

وتقدم توتنهام مجددًا وهذه المرة عبر اللاعب ديلي آلي في الدقيقة 18، بعد تمريرة من زميله سيرج أوريه.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 3 نقاط في الصدارة، مع مانشستر يونايتد الذي فاز بالنتيجة ذاتها على ضيفه ليستر سيتي، أمس الجمعة.

يشار إلى أن توتنهام هو الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي لم يشترِ أو يبع أي لاعب في سوق الانتقالات الصيفي، علمًا أنه احتل المركز الثالث الموسم الماضي.

الدوري الانجليزي | نيوكاسيل 0 × 1 توتنهام | هدف اول توتنهام سانشيز FULL HD VIA:@IF24HD pic.twitter.com/oX4r2XRFnE — ????????‍???? (@OOWWCC07) ١١ أغسطس ٢٠١٨

الدوري الانجليزي | نيوكاسيل 1 × 1 توتنهام | هدف التعادل نيوكاسيل يردون سريعا FULL HD

VIA:@IF24HD pic.twitter.com/NulY7gDv9H — ????????‍???? (@OOWWCC07) ١١ أغسطس ٢٠١٨