هل استحق فريد الطرد في أول مباراة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟ (فيديو)

شارك اللاعب البرازيلي فريديريكو رودريغيز سانتوس (فريد)، في أول مباراة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لموسم 2018/2019، عندما استضاف منافسه ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد، أمس الجمعة، في إطار الجولة الأولى من المنافسة.

وظهر فريد بمستوى جيد جدًا ولاقى إشادات كبيرة من مشجعي الفريق، لكنه تعرض لانتقادات أيضًا بسبب تدخله الخشن ضد أحد لاعبي ليستر سيتي في الشوط الثاني.

ويرى عدد من متابعي المباراة أن فريد ارتكب تدخلًا خشنًا على ديماراي غراي لاعب ليستر سيتي واستحق عليه البطاقة الحمراء.

وشارك فريد أساسيًا حتى الدقيقة 76 في فوز مانشستر يونايتد 2/1 على ضيفه ليستر سيتي، وسجل الأهداف كل من بول بوغبا ولوك شو وجيمي فاردي.

وانتقل فريد البالغ من العمر 25 عامًا، إلى مانشستر يونايتد قادمًا من شاختار دونيتسك الأوكراني مقابل 59 مليون يورو.