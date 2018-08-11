كيف أنعشت أندية الدوري الإنجليزي خزينة الدوري الإسباني؟

شهد سوق الانتقالات الصيفي في إنجلترا إنفاق الأندية الإنجليزية أكثر من 1،2 مليار يورو، كان نصيب أندية الدوري الإسباني 218 مليون يورو، من خلال انتقال 16 لاعبًا هذا الصيف، وتفعيل بند الشراء للاعبين.

واستفادت عدة أندية في إسبانيا من سوق انتقالات إنجلترا، إذ انتقل 3 لاعبين من برشلونة لإيفرتون ولاعب لواتفورد، فيما استفادت أيضًا أندية صغرى في الدوري الإسباني من مبالغ مالية في صفقات إنجليزية.

واستفاد ليفانتي من انتقال الكولومبي ليما إلى بورتموت، وحصل على 28 مليون يورو، وهو مبلغ كبير بالنسبة لميزانية النادي، كما باع ليغانيس لاعبه دييغو ريكو لنفس الفريق مقابل 12 مليون يورو.

ومن مجموع 20 نادٍ في إسبانيا، 12 منهم استفاد ماديًا من السوق الإنجليزية ببيع لاعب على الأقل.

وفي المقابل انتقل 12 لاعبًا من الدوري الإنجليزي للدوري الإسباني؛ لكن 3 منهم كانوا بمقابل مادي وهم الحارس تيبو كورتوا (35 مليون يورو) من تشيلسي إلى ريال مدريد، والأرجنتيني فونيس موري (9 ملايين يورو) من إيفرتون إلى فياريال، وميكيل مورينو (12 مليون يورو) من نيوكاسل إلى ريال سوسيداد.

وفي المجموع دفعت أندية الدوري الإسباني 56 مليون يورو لأندية إنجلترا، في حين حصدت مبلغ 218 مليونًا، وفائضًا إيجابيًا بلغ 162 مليون يورو.